Küre Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Küre Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Küre 1. Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları başladı.



Küre'nin Belören köyünde "600 yıllık geleneksel kızaklar kayıyor, Küreliler izliyor" sloganıyla düzenlenen yarışlara Kastamonu, Bursa, Erzurum, Ankara, Kütahya, Kars ve Erzincan'dan çok sayıda sporcu katıldı.



Düzenlenen törende Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı, protokol üyeleri ve sporcular yarışma meşalesini birlikte ateşledi.



2017 programına alınan hızlı kızak yarışlarının 600 yıllık geçmişi olduğuna değinen Genç, "Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu öncülüğünde Küre, ilk geleneksel kızak yarışları düzenliyor. 600 yıllık hızlı kızak yarışlarını yaşatmaya, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu sporla ilgilenen herkes bizim sporcumuz oluyor, onların da bu dalda ilerlemesi için çalışmalara devam edeceğiz. Yarışlar akşam saatlerine kadar devam edecek. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum." diye konuştu.



Kamil Aydınlı da katılımcıları Küre'de ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, buranın kış turizmine uygun bir ilçe olduğunu kaydetti.