Küre'de, "Vatandaşla Buluşma" Toplantısı

Küre ilçesi Kaymakam vekili Abdulkadir Çelik, "Vatandaşla Buluşma" toplantısı yaptı.



Çelik, Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıda vatandaşların sorunlarını dinledi.



Küre Kaymakam Vekili Abdulkadir Çelik, sorunların çözümü için var olduklarını belirterek şunları söyledi:



"Bu toplantıların vatandaşların sorun, talep ve isteklerinin dinlenilmesi, daha geniş halk kesimlerine ulaşılması ve halkımızın devletten olan taleplerinin yerinde alınarak takip edilmesi amacıyla her ay düzenli olarak yapılacaktır."



Toplantıya, Küre İl Genel Meclisi Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Mahalle ve köy Muhtarları, esnaflar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.