Küre'de Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları Düzenlendi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Küre Belediyesi sponsorluğunda 1. Küre Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları düzenlendi. 6 ilden 66 sporcunun katıldığı yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.



Küre'nin Belören köyünde "600 yıllık geleneksel kızaklar kayıyor, Küreliler izliyor" sloganıyla düzenlenen yarışlara Kastamonu, Bursa, Erzurum, Ankara, Kütahya, Kars ve Erzincan'dan 66 sporcu katıldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak ile diğer protokol üyeleri ve sporcular, yarışma meşalesini birlikte ateşledi.



Büyük çekişmeye sahne olan yarışma, Belören köyünde su dökülerek dondurulan ve "kayak yolu" denilen özel pistte yapıldı. Yarışta atılımcılar, erik ağacından yapılan ve altı özel olarak hazırlanan sakızla sertleştirilen kızaklara binerek, belirlenen hedefe en çabuk şekilde ulaşmaya çalıştı.



Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlarda yarışmacılar, yoldan çıkarak kızaklarından düştü. Zaman zaman yüreklerin ağza geldi yarışlarda ayrıca vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kayık ve leğenlerle kayarak gönüllerince eğlendi.



2017 programına alınan hızlı kızak yarışlarının 600 yıllık geçmişi olduğun ifade eden Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, "Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu öncülüğünde Küre, ilk geleneksel kızak yarışları düzenliyor. 600 yıllık hızlı kızak yarışlarını yaşatmaya, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu sporla ilgilenen herkes bizim sporcumuz oluyor, onların da bu dalda ilerlemesi için çalışmalara devam edeceğiz. Yarışlar akşam saatlerine kadar devam edecek. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.



Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı da, katılımcıları Küre'de ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, buranın kış turizmine uygun bir ilçe olduğunu ve kızak yarışlarının atasının Küre ilçesi olduğunu kaydetti.



Seydiler ilçesinden kızak yarışına katılan Hüseyin Ünal, kendi icat ettiği ürünün patentini alacağını belirterek, "Kastamonu'nun geleneksel kızağının yönlenebilir halidir. Aynı izden döndüğü için kızak yavaşlamıyor. Diğer kızaklar dönerken hızı yavaşlatıyor. Ama Kastamonu kızağı, genişliği kadar açtığı alanda döndüğü için hızı yavaşlatmıyor. Profesyonel veya diğer kızaklarda dönüş yapanken vücut ağırlığı bir yöne bindiği için insanı düşürebiliyor. Fakat bu kızakta böyle bir sorun yok" dedi.



İstanbul'dan Kastamonu'ya Şehit Şerife Bacı Platformu olarak bir program düzenlemek için geldiklerini söyleyen Rahime Çankırı, kızak yarışlarını çok beğendiğini ifade ederek, "Eğlenceli ve çok keyifli yarışlar oluyor. Şuanda katılımı az buluyorum, bunun tanıtılması gerekiyor. Buraya herkesin gelmesi gerekiyor, bu yarışları herkesin duyması gerekiyor. Burada 600 yıllık bir değer bulunuyor. Bu değerinde yaşatılması gerekiyor" diye konuştu.



Yarışların sonunda Veteranlar Geleneksel Hızlı Kızak Yarışında Olcay Boz, Büyükler Geleneksel Hızlı Kızak Yarışında Serkan Türkoğlu, Gençler Geleneksel Hızlı Kızak Yarışında Tufan Ersöz, Yıldızlar Geleneksel Hızlı Kızak Yarışında Salih Baran Uzuncan, Minikler Geleneksel Hızlı Kızak Yarışında Furkan Uzuncan ve Masterlar Geleneksel Hızlı Kızak Yarışında Hüseyin Ünal birinci geldiler.



Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara Asbaşkan Günal Genç, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak ve Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı, çeşitli ödül ve hediyeler verdi.



Çok sayıda davetlinin katıldığı yarışlarda Kastamonu Belediyesi tarafından etli pilav ile ayran ikram edildi. - KASTAMONU