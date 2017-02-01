Kurdukları "Otağ"Da Kırgız Kültürünü Tanıtıyorlar

Van'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir köyünde kurulan "otağ"da (büyük ve süslü çadır), yerli ve yabancı turistlere Kırgız kültürü tanıtılıyor.



Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulupamir köyünde kültürlerini yaşatıyor.



Kendilerine özgü yaşamları, çadırları ve atlarıyla fotoğraf sanatçılarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Kırgızlar, köye gelen misafirlerini, kurdukları büyük çadırda ağırlıyor.



"Çayımızı çorbamızı eksik etmiyoruz"



Köylülerden Kenan Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının, kültürlerini tanıtmanın yanı sıra ilçe ekonomisine de katkı sağlamak olduğunu söyledi.



Ağır kış şatlarına rağmen misafirlerini sıcak bir ortamda konuk ettiklerini anlatan Aytaç, şöyle konuştu:



"Otağ çadırında eski motifleri barındıran ürünler yapıyorum. Dizilere ve üniversitelere kıyafet temin ediyorum. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından sipariş verenlerin ürünlerini özenle hazırlayarak gönderiyoruz. Bu kültürün tanıtılması açısından da sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gelen turistlere fotoğraf çekimi ve misafirperverlik konusunda elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Çayımızı, çorbamızı, hoşgörümüzü onlardan eksik etmiyoruz. Burayı görmek isteyen herkesi Van Erciş'e bekliyoruz."



Fotoğrafçılar ilgi gösteriyor



Otağı ziyaret eden Van Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Tayfun Çiftçi ise amaçlarının Ulupamir köyünü tanıtarak turizme katkı sağlamak olduğunu söyledi.



Kırgız kültürünü kendilerine yakın hissettiklerini anlatan Çiftçi, "Kırgız kültürü bölgede bir tek Van'ın Erciş ilçesinde görülebilir. Nihayetinde görsel bir dünyada yaşıyoruz. Burada çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyada paylaştığımızda böyle bir kültürün olduğunu görenler buraya gelmeye devam edecek." dedi.



Ankara'da avukatlık yapan Dilek Uyar ise yaklaşık 6 yıldır fotoğraf sanatına ilgi duyduğunu belirterek, "Zorlu kış şartlarına rağmen bu güzelliği görmek için geldim. Ulupamir'de inanılmaz bir ilgiyle karşılandık. Hala Anadolu'da kapıların sonuna kadar açık olduğunu, ikramların eksilmediğini, hoş sohbetin devam ettiğini gördük." diye konuştu.