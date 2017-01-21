Tercihiniz kurdan niyetine, arayüz fırçası olsun...

ARA YÜZ FIRÇASI KULANIMI

Diş ipi ile temizliğin ardından ortodontistinizin önerdiği uygun boyuttaki ara yüz fırçasını tellerin altına yerleştirin. Ara yüz fırçasını nazik hareketlerle aşağı yukarı hareket ettirerek braket ve teller arasında kalmış olabilecek yiyecek artıklarını bir kez daha temizleyin.

Fırçanın rahat girebildiği diş aralarını ve tel altlarını fırçalayın. Küçük boşluklarda ve özellikle tedavi başında henüz düzelmemiş çapraşık dişler arasında fırça başını aşırı zorlamayın.

DİŞ İPİ KULLANIMI

** Diş ipi dişler arasında biriken yiyecek artıklarını ve bakteri plağını temizlemeye yarayan naylon ipliktir.Yeterli uzunlukta diş ipini kopartarak tel ve braketlerin arasından 'C'şeklinde geçirin.

** Diş ipinin birer ucunu iki orta parmağınıza birkaçkez sarın 3-5 cm arası diş ipini ortada bırakın baş parmaklarınızı kullanarak çiğneyici yüzeyden yumuşak hareketler ile dişlerin arasından ve diş etine ulaşana kadar yavaşça bastırın.

** Diş ipini diş aralarında aşağı yukarı hareket ettirerek diş araları ve diş eti ceplerindeki plağı ve yiyecek artıklarını temizleyin.

** Diş ipini ileri geri hareket ettirmeyin.Bu diş etlerine zarar verebilir.

** Diş ipini ağzınızın bir tarafından kullanmaya başlayın ve sistematik olarak karşı tarafa doğru temizlemeye devam edin.

GARGARA KULLANIMI

Ortodontik tedavide ağız gargarası ile çalkalamak temizlik işlemini tamamlar.Ancak bununla birlikte unutmayın ki sadece ağız gargarası kullanmak bakteri plağını ortadan kaldırmaz. Ağız gargaraları diş fırçalamanın diş ipi ara yüz fırçası kullanımının yerini tutmaz. Sadece ileve bir koruma bakım yöntemidir.Ağız gargarasının kutusundaki kullanma talimatlarını okuyunuz. Ağız gargarasını yutmayınız.Ağız gargarası altı yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.