Kurban'ın Vokalisti Deniz Yılmaz: Bütün Enerjimi ve Yeteneğimi Mane'ye Yönlendirdim

Türk rock grubu Kurban'ın vokalisti Deniz Yılmaz'ın yeni projesi Mane, ilk single'ı 'Umut"u piyasaya sürdü. Yılmaz, bütün enerjisi ve yeteneğini Mane'ye yönlendirdiğini söyledi.

Kurban'ın yanı sıra birçok sanatçı ve grupla ortak projede yer alan Deniz Yılmaz, müzisyen arkadaşları Kadir Kaygana, Ümit Yaşar Doğdu ve Canberk Emir ile yeni bir oluşuma imza attı ve "Mane" adıyla yeni bir müzik grubu kurdu. İlk single'ı 'Umut"u yayımlayan Mane, önümüzdeki aylarda yeni parçalarını da piyasaya sürecek.

Grubun vokal ve gitaristliğini üstlenen ünlü sanatçı, DHA'ya yaptığı özel açıklamada, Mane ile beraberliklerinin 2016 yılının Temmuz ayında başladığını belirterek, 'Elimizdeki şarkılardan birkaçını kaydettik ve çıkan sonuçtan memnun kalınca devam etmeye karar verdik. 'Umut' isimli şarkımız, kaydettiğimiz 5 şarkının ilki. Mastering'ini Sinan Güngörer'e yaptırdığımız sırada stüdyoda gelişigüzel bir şekilde çektiğimiz videoyu montajladık ve dinleyiciyle buluşturduk. Her şey çok çabuk ve farkında olmadan gelişti. 5 ayın sonunda elimizde beş şarkı ve bir de video vardı. Bundan sonrası için planımız, kaydettiğimiz tüm şarkılara video çekip yayınlamak" dedi.



'BÜTÜN ENERJİMİ VE YETENEĞİMİ MANE'YE YÖNLENDİRDİM"

Yılmaz, Mane ile müzik yaparken kendisini çok iyi hissettiğini ve hayalleri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

'Şu an çok yeni bir grup olduğumuz ve yeterli sayıda şarkımız olmadığı için konser tarihi veremiyoruz. Yelpaze çok geniş, o yüzden şu tarz müzik yapıyoruz da diyemem açıkçası. Mane ile müzik yaparken kendimi çok iyi hissediyorum ve hayallerim var. Bu yüzden, bu sıra diğer grup arkadaşlarım gibi ben de bütün enerjimi ve yeteneğimi Mane'ye yönlendirdim"

Deniz Yılmaz, Kurban grubunun dağılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi. - İstanbul