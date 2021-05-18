Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün, hangi gün?
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Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün, hangi gün?

Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün, hangi gün?
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Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman başlıyor sorususu gündeme geldi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 gölgesinde geçirilen on bir ayın sultanı ramazan sona erdi. Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşayan milyonlarca Müslüman, bir yandan da Kurban Bayramı tarihine odaklandı. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün, hangi gün?

Kurban Bayramı ne zaman? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB?

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB?

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE?

REGAİB KANDİLİ?

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

?1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........?

?11

R.EVVEL?

1443??

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ?

?1

R.AHİR?

1443??

06

KASIM-2021???

CUMARTESİ

........?

1?

C.EVVEL

?1443

05

ARALIK-2021

?PAZAR

........

Haber Yorumları
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Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün, hangi gün? - Haberler
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