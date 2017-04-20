Kurban
Dramatik yapısı ile Antik Yunan tragedyası özellikleri taşıyan Kurban yerelden evrensele varmayı başarabilen bir yapıt olarak hem ulusal tiyatro kurma çabalarımıza hem de yerel ve çağdaş tragedyaya önemli bir katkı sunuyor.
Dramatik yapısı ile Antik Yunan tragedyası özellikleri taşıyan Kurban yerelden evrensele varmayı başarabilen bir yapıt olarak hem ulusal tiyatro kurma çabalarımıza hem de yerel ve çağdaş tragedyaya önemli bir katkı sunuyor. Oyunda; erkek egemen toplumların baskısı altında ezilen kadın figürü olan Zehra'nın töreye ve geleneklere direnişi konu alınır.
Süre: 1 saat 20 dakika
Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Perde: 1 perde
Yazan: GÜNGÖR DİLMEN
Yöneten: TAYFUN ERARSLAN
Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-izmir-detay-kurban4.html
13 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : Diyarbakır
İlce : Yenişehir
Mekan : Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Yenişehir, İnaloğlu Cd. No: 11
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00
Kategori : KURBAN
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır