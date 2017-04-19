Kurban

Dramatik yapısı ile Antik Yunan tragedyası özellikleri taşıyan Kurban yerelden evrensele varmayı başarabilen bir yapıt olarak hem ulusal tiyatro kurma çabalarımıza hem de yerel ve çağdaş tragedyaya önemli bir katkı sunuyor.

Kurban

Dramatik yapısı ile Antik Yunan tragedyası özellikleri taşıyan Kurban yerelden evrensele varmayı başarabilen bir yapıt olarak hem ulusal tiyatro kurma çabalarımıza hem de yerel ve çağdaş tragedyaya önemli bir katkı sunuyor. Oyunda; erkek egemen toplumların baskısı altında ezilen kadın figürü olan Zehra'nın töreye ve geleneklere direnişi konu alınır.


Süre: 1 saat 20 dakika


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Perde: 1 perde


Yazan: GÜNGÖR DİLMEN


Yöneten: TAYFUN ERARSLAN


Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-izmir-detay-kurban4.html

13 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Diyarbakır

İlce : Yenişehir

Mekan : Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Yenişehir, İnaloğlu Cd. No: 11

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00

Kategori : KURBAN

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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