Dramatik yapısı ile Antik Yunan tragedyası özellikleri taşıyan Kurban yerelden evrensele varmayı başarabilen bir yapıt olarak hem ulusal tiyatro kurma çabalarımıza hem de yerel ve çağdaş tragedyaya önemli bir katkı sunuyor. Oyunda; erkek egemen toplumların baskısı altında ezilen kadın figürü olan Zehra'nın töreye ve geleneklere direnişi konu alınır.





Süre: 1 saat 20 dakika





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Perde: 1 perde





Yazan: GÜNGÖR DİLMEN





Yöneten: TAYFUN ERARSLAN





Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-izmir-detay-kurban4.html



13 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Diyarbakır



İlce : Yenişehir



Mekan : Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Yenişehir, İnaloğlu Cd. No: 11



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00



Kategori : KURBAN



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır