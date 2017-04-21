Kurbağa Prens

Sürekli yalan söyleyip herkese kötü davranan kendini beğenmiş güzel prenses, kendisine büyük bir iyilik yapan kurbağaya da kötülük yapar ve kalbini kırar. Daha sonra kötü kalpli büyücünün elinden de iyi kalpli kurbağanın yardımı ile kurtulur.

Kurbağa Prens

Sürekli yalan söyleyip herkese kötü davranan kendini beğenmiş güzel prenses, kendisine büyük bir iyilik yapan kurbağaya da kötülük yapar ve kalbini kırar. Daha sonra kötü kalpli büyücünün elinden de iyi kalpli kurbağanın yardımı ile kurtulur. Prenses yaptığı hatayı anlar, pişman olur. Kurbağadan özür diler, bir daha kimseye kötü davranmayacağına söz verir. Tekrar prens olan kurbağa ile mutlu bir yaşam sürerler.

Oyunumuzdaki şarkılara ayrı ayrı koreografi uygulanmıştır.

Oyunumuzu 5 oyuncu ve 2 teknik çalışanımızla oynamaktayız.


Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Dekor: METİN KURT


Işık: RENA TÜFEKÇİ – HABİP YILDIRIM


Koreografi: DAMLA ÖZEN


Kostüm: KULİS


Müzik: KAZIM KOYUNCU


Oyuncular: KURBAĞA PRENS : METİN KURT PRENSES: MUKADDES ATEŞ KRAL : CİHAN BEKTAŞ SOYTARI: FULYA ARIBAKIŞLILAR BÜYÜCÜ: ÖZGÜL SOYDAŞ


Yöneten: M. TEVFİK TUNGA


Web Sitesi: http://www.istanbulcocuksanat.com

3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi

Mekan Adresi : Buket Sokak, Bayar Caddesi

Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Kurbağa Prens

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gazanfer Özcan, Kazım Koyuncu, Metin Kurt, Damla Özen, Istanbul, İstanbul, Prenses, Kadıköy, Fulya, Müzik