Sürekli yalan söyleyip herkese kötü davranan kendini beğenmiş güzel prenses, kendisine büyük bir iyilik yapan kurbağaya da kötülük yapar ve kalbini kırar. Daha sonra kötü kalpli büyücünün elinden de iyi kalpli kurbağanın yardımı ile kurtulur. Prenses yaptığı hatayı anlar, pişman olur. Kurbağadan özür diler, bir daha kimseye kötü davranmayacağına söz verir. Tekrar prens olan kurbağa ile mutlu bir yaşam sürerler.



Oyunumuzdaki şarkılara ayrı ayrı koreografi uygulanmıştır.



Oyunumuzu 5 oyuncu ve 2 teknik çalışanımızla oynamaktayız.





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Dekor: METİN KURT





Işık: RENA TÜFEKÇİ – HABİP YILDIRIM





Koreografi: DAMLA ÖZEN





Kostüm: KULİS





Müzik: KAZIM KOYUNCU





Oyuncular: KURBAĞA PRENS : METİN KURT PRENSES: MUKADDES ATEŞ KRAL : CİHAN BEKTAŞ SOYTARI: FULYA ARIBAKIŞLILAR BÜYÜCÜ: ÖZGÜL SOYDAŞ





Yöneten: M. TEVFİK TUNGA





Web Sitesi: http://www.istanbulcocuksanat.com



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi



Mekan Adresi : Buket Sokak, Bayar Caddesi



Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Kurbağa Prens



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır