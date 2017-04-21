Kurbağa Prens
Sürekli yalan söyleyip herkese kötü davranan kendini beğenmiş güzel prenses, kendisine büyük bir iyilik yapan kurbağaya da kötülük yapar ve kalbini kırar. Daha sonra kötü kalpli büyücünün elinden de iyi kalpli kurbağanın yardımı ile kurtulur.
Sürekli yalan söyleyip herkese kötü davranan kendini beğenmiş güzel prenses, kendisine büyük bir iyilik yapan kurbağaya da kötülük yapar ve kalbini kırar. Daha sonra kötü kalpli büyücünün elinden de iyi kalpli kurbağanın yardımı ile kurtulur. Prenses yaptığı hatayı anlar, pişman olur. Kurbağadan özür diler, bir daha kimseye kötü davranmayacağına söz verir. Tekrar prens olan kurbağa ile mutlu bir yaşam sürerler.
Oyunumuzdaki şarkılara ayrı ayrı koreografi uygulanmıştır.
Oyunumuzu 5 oyuncu ve 2 teknik çalışanımızla oynamaktayız.
Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Dekor: METİN KURT
Işık: RENA TÜFEKÇİ – HABİP YILDIRIM
Koreografi: DAMLA ÖZEN
Kostüm: KULİS
Müzik: KAZIM KOYUNCU
Oyuncular: KURBAĞA PRENS : METİN KURT PRENSES: MUKADDES ATEŞ KRAL : CİHAN BEKTAŞ SOYTARI: FULYA ARIBAKIŞLILAR BÜYÜCÜ: ÖZGÜL SOYDAŞ
Yöneten: M. TEVFİK TUNGA
Web Sitesi: http://www.istanbulcocuksanat.com
3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi
Mekan Adresi : Buket Sokak, Bayar Caddesi
Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Kurbağa Prens
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır