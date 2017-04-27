Kuran Okurken Öldü

Endonezya'nın önde gelen hafızlarından biri olan Şeyh Cafer Abdulrahman cemaate Kuran okuduğu sırada yaşamını yitirdi. Aralarında Endonezya Sosyal İşler Bakanı'nın da bulunduğu büyük kalabalığa Kuran oluyan Abdulrahman, ölümle ilgili ayet okuduğu sırada bir anda baygınlık geçirdi. Etrafındakilerin derhal müdahale ettiği Abdulrahman oracıkta yaşamını yitirdi. Tanınmış hafızın kalp krizinden öldüğü açıklandı.