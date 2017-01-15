TUTUKLANDI
Sakarya'daki Erenler Çaybaşı Mahallesi Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda küçük yaştaki çocuğu terlikle döven hoca Şükrü Yılmaz, 'çocuğa eziyet etmek' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kuran Kursunda Çocuk Döven Hoca: Üzgünüm, Bir Hata Yaptım (3)
TUTUKLANDISakarya'daki Erenler Çaybaşı Mahallesi Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda küçük yaştaki çocuğu terlikle döven hoca Şükrü Yılmaz, 'çocuğa eziyet etmek' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
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