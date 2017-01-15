Kuran Kursunda Çocuk Döven Hoca: Üzgünüm, Bir Hata Yaptım

SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde, Kuran kursunda küçük yaştaki çocuğu terlikle döverken görüntüleri sosyal medyada yayınlanması üçerine gözaltına alınan 55 yaşındaki Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım" dedi.



Erenler Çaybaşı Yatılı Kuran Kursu'nda görevli Yılmaz'ın bir çocuğu terlikle döverken çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı. Sınıfta köşeye sığınan küçük çocuk ağlarken, Yılmaz'ın peş peşe terlikle çocuğa vurması tepki çekti. Sakarya Müftü Vekili Nejat Arman olayın 15 Temmuz darbe girişiminden önce meydana geldiğini belirterek, "Bu görüntüler Erenler'de bulunan Kuran Kursu'nda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekilmiş. Görüntüyü çeken de küçük çocuğun arkadaşı. Çocuğun anne babası şikayetçi olmadı. Amcası şikayetçi olunca idari soruşturma başlattık. Araya darbe girişimi girince süreç uzadı. Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrıldı. İari soruşturma halen sürüyor. İdari soruşturmaya göre gereken yapılacaktır" diye açıklamada bulundu.



Sakarya Cumhuriyet Savcılığı görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından çocuğu döven Şükrü Yılmaz, hem de konuyu kendilerine bildirmeyen müftülük görevlileri hakkında soruşturma başlattı.



Şükrü Yılmaz dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım. Bu olayın ardından emekliye ayrıldım" dedi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Şükrü Yılmaz, 'Küçük yaşta çocuğa darp, kasten yaralama, eziyet' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.



- Sakarya