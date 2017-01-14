SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Erenler İlçesi'nde, küçük çocuğu terlikle döven Kur'an kursu hocası Şükrü Y. ile olayı cumhuriyet savcılığına bildirmeyen Sakarya Müftülüğü yetkilileri ile ilgili soruşturma başlattı.
Kuran Kursu'nda Küçük Çocuğa Terlikle Dayak Görüntüleri (2)
SORUŞTURMA BAŞLATILDISakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Erenler İlçesi'nde, küçük çocuğu terlikle döven Kur'an kursu hocası Şükrü Y. ile olayı cumhuriyet savcılığına bildirmeyen Sakarya Müftülüğü yetkilileri ile ilgili soruşturma başlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
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