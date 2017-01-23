Kuran-ı Kerim Meali" Temalı Yarışma

Server Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü tarafından düzenlenecek "Ödüllü Kitap Okuma Yarışmaları"nın bu yılki teması "Kur'an-ı Kerim Meali" olarak belirlendi.



Server Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü tarafından yapılan açıklamada, bir süredir düzenlenen yarışmalara, 2013'te 87 bin, 2014'te 174 bin, 2015'te 264 bin 929 ve 2016'da 360 bin kişinin katıldığı belirtildi.



Bu yılki katılımcı hedefinin 1 milyon olduğu ifade edilen açıklamada, yarışmaların, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının izni ve bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği ve Türkiye çapında 500 kurum ve kuruluşun bu yarışmaya destek verdiği bildirildi.



Yarışmanın bu yılki temasının "Kur'an-ı Kerim Meali" olduğu ifade edilen açıklamada, katılımcıların yarışmaya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylanan Hasan Tahsin Feyizli, Hasan Basri Çantay, Diyanet Vakfı ve Ömer Nasuhi Bilmen'e ait meallerden birini okuyarak hazırlanabileceği belirtildi.



Yarışmanın 26 Mart'ta belirlenen sınav merkezlerinde düzenleneceği kaydedilen açıklamada, dünyanın her tarafından online katılma imkanı da bulunan yarışmaya, "www.ufkayolculuk.com" adresinden kayıt yaptırılabileceği aktarıldı.



Açıklamada, başarı sağlayanları 46 umre ve 46 yurtdışı seyahatinin beklediği, başvuruların 19 Şubat'ta sona ereceği ifade edildi.