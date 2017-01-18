Kurallara Uyan Esnafa "Beyaz Bayrak"

Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan periyodik denetimlerde kurallara uyduğu tespit edelin iş yerlerine "beyaz bayrak güvenli gıda başarı belgesi" verildi.



Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini periyodik olarak ziyaret ederek denetlediklerini belirtti.



Başlattıkları "beyaz bayrak" uygulamasının gıda güvenliğinde istikrarı ve devamlılığı simgelediğini dile getiren Özgökçe, şunları kaydetti:



"Daha önce imzalanan protokol dahilinde teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen koşullara özenle uyan iş yerlerini belgelendirerek ödüllendirmek, halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer işyerlerine de daha iyi koşullar sağlamaya teşvik ettik. Kriterleri özenle uygulayan ve sürdürülebilir hale getirerek gıda güvenliğine üst düzey önem veren işletmelerin ödüllendirmesini sağladık. İlçemizde faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafe, pastane, yemekhane, kantin gibi toplu tüketim yerleri ile gıda üretim ve satış yerleri proje kapsamındadır."



Özgökçe, insan sağlığına önem verdiklerini, bu kapsamda ödüllendirmeyle insanları sağlıklı ürünler üretmeye teşvik ettiklerini ifade etti.