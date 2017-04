Kural Tanımaz Sürücüleri Yaya Geçitleri de Durduramıyor

Kural tanımaz sürücüleri okul önlerindeki yaya geçitleri bile durduramıyor. Okul idaresinin görevlendirdiği kolluk takılı çocukların bile 'dur' ikazına kulak asmayan bazı sürücüler yollarına devam ediyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı da yaya geçitlerinin yalnızca kurallara uyulduğunda güvende olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, yayaların kaza anında bir otomobile kıyasla zarar görmeden kurtulma ihtimalinin çok düşük olduğu vurgulandı. Yayaların kendilerine ayrılan yollarda ve kurallara uygun hareket etmelerinin kendi güvenlikleri açısından çok önemli olduğu dile getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yaya geçitleri ışıklı ya da çizgilerle belirlenmiş olmak üzere kabaca ikiye ayrılabilir. Her biri için farklı kurallar geçerlidir. Ancak her ikisinde de temel prensip yayaların otoyolu kesen bir hatta güvenle karşıya geçmelerini sağlamaktır. Hiçbir zaman yaya geçidinde tam anlamıyla yolun size ait olduğunu varsaymayın. Geçiş hakkı sizin hakkınız da olsa diğerleri bunun farkında olmadığı sürece fazla bir şey ifade etmez. Kurallara uymayan sürücülerle ilgili şikayet hakkınıza sahip çıkın ancak o anda kendi güvenliğiniz için en doğrusunun biraz daha beklemek olduğunu unutmayın."



Açıklamada, yayanın her zaman araç sürücüsü ile göz kontağı kurması gerektiğine dikkat çekildi. Yayaların aracın tam olarak durmadan karşıya geçmeye çalışmamasının istenildiği açıklamada, yayaların hareketlerini başkalarının yönlendirmesine izin vermemeleri tavsiye edildi. Yayanın, karşıya geçmek için beklerken geçirilen süre içinde dikkatinin dağılabileceğine işaret edilen açıklamada, "Karşıya geçmek için acele eden diğer kişilerin hareketi sizi yanıltabilir. Bir yaya geçidinde kendinizi kalabalığın hareketine bırakmayın. Yolu ve araçların durumunu doğrudan doğruya kendiniz gözleyin. Bir sürücü çok değişik sebeplerle istediği halde duramayabilir. Bu, yol şartlarından, aracın durumundan ve sürücünün sizin bir sonraki hareketinizi tahmin edememesinden kaynaklanabilir. Aracın yavaşlamış olması bile tam olarak duracağının bir göstergesi değildir. Aracın tam olarak durmasını mutlaka bekleyin. Bütün araçların hareketini izleyin. Farkında olmadan yalnızca size yakın ya da görüş alanınızdaki araçları kontrol ediyor olabilirsiniz. Diğer araçların hareketini izleyin." denildi. - BURSA