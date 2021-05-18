Kurabiye tarifleri nelerdir? Ağızda Dağılan Kurabiye Tarifleri Nelerdir? Kurabiye Çeşitleri Nelerdir?

Akşam çaylarının, iftar saati sonrasının ve beş çaylarının olmazsa olmazların biri tabiki kurabiye tarifleridir. Birbirinden farklı kurabiyeler çay saatinize eşlik etmek için geliyor. Kurabiye tarifleri nelerdir? Ağızda Dağılan Kurabiye Tarifleri Nelerdir? Kurabiye Çeşitleri Nelerdir?

Koyu sohbetler başlandığında ve çaylar hafif yudumlanmaya başlandığında bir ısırık kurabiye almak istediniz tabaktan. Yapacağınız kurabiye ile hem ağzınız tatlanacak hem de yeni kurabiye tarifleri ile misafirlerinizi mest edeceksiniz. Peki, Kurabiye tarifleri nelerdir? Ağızda Dağılan Kurabiye Tarifleri Nelerdir? Kurabiye Çeşitleri Nelerdir? İşte detaylar…

KURABİYE TARİFLERİ : BASİT UN KURABİYESİ

Malzemeler;

1- 1 pk oda sıcaklığında margarin (250 g)

2- 1 sb pudra şekeri

3- Yarım sb sıvıyağ

4- 1 pk kabartma tozu

5- Aldığı kadar un

Yapılışı;

1- İlk olarak 1 paket margarin, pudra şekeri, sıvı yağ iyice yoğrulur ve üzerine geriye kalan 1 paket kabartma tozu ve un eklenerek yoğurma işlemine devam edilir.

2- Elde edilecek kıvam kulak memesi kıvamında olacağından aldığı kadar un eklenmelidir.

3- Hamur yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar halinde alınarak yuvarlanır.

4- Ceviz büyüklüğündeki hamurlar yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirilir.

5-Fırın 180 dereceye getirilir.

6- Fırın ısınana kadar o esnada hamurların üzeri hafif bir çizik atılır.

7- Kurabiyeler 20 dakika fırında pişmeye bırakılır.

8- Pişen kurabiyeler fırından alınır ve üzerine pudra şekeri ilave eleme işlemiyle ilave edilir.

9- Kurabiyeler servise hazırdır.

10- Afiyet olsun.

KURABİYE TARİFLERİ : AĞIZDA DAĞILAN KURABİYE TARİFİ

Gerekli Malzemeler;

1- 1 pk oda sıcaklığında margarin (250 g)

2- 1 sb pudra şekeri

3- 1 kahve fincanı kadar sıvı yağ

4- 4 çorba k. buğday nişastası

5- Alabildiği kadar un

Üzeri için;

Yarım sb kadar pudra şekeri

Yapılışı;

1- Margarin, sıvı yağ ve 1 su bardağı pudra şekerini kıvam alana kadar yoğrulur.

2- Ardından üzerine un eklenerek yoğurmaya devam edilir.

3- Hamur iyi bir kıvam aldıktan sonra 2 parça ceviz büyüklüğünde hamur alınır ve rulo haline getirilir.

4- Soldan ve sağdan uzun bir şerit çizilir ve rulo halindeki hamur ince hamurlar halinde kesilir.

5- Rulo işleminin ardından tepsiyi yağlamadan kurabiye taneleri tepsiye dizilir.

6-180 derecede ısıtılan fırına, tepsi atılır. 15 dakika pişmeye bırakılır.

7- Kıvam olarak kurabiyelerin yumuşak ve nemli olmasına dikkat edilmelidir. Bu yüzden, pişme süresi 15 dakikayı geçmemelidir.

8- Kurabiyeler piştikten sonra daha önceden ayrılan pudra şekeri serpilir.

9- Kurabiyeler servise hazırdır.

10- Afiyet olsun.

KURABİYE TARİFLERİ : TARÇINLI CEVİZLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler;

1- 1 adet yumurta beyazı

2- 1 pk margarin (oda sıcaklığında)

3- Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ

4-1 çb pudra şekeri

5- 1 çb ceviz (ince dövülmüş)

6- 1 çb tarçın (tepeleme)

7- 4 sb un

8- 1 pk vanilya

9- 1 pk kabartma tozu

Üzeri için;

-3 yemek kaşığı pudra şekeri

-2 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı;

1- Tüm malzemeler bir kabına konulur ve kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğrulur.

2- Kulak memesi kıvamına gelen hamurdan küçük parçacıklar koparılır, yuvarlanır.

3- Daha önceden yağlanan fırın tepsisine dizilir.

4- Fırın 160 dereceye getirilir.

5- Isınan fırına tepsi yerleştirilir 20- 25 dakika pişmeye bırakılır.

6- Kurabiyeler pişerken üzeri için ayrılan pudra şekeri ve tarçın karıştırılır.

7- Kurabiyeler piştikten sonra bekletmeden pudra şekeri ve tarçın karışımı üzerine ilave edilir.

8- Kurabiyeler servise hazırdır.

9- Afiyet olsun.

KURABİYE TARİFLERİ : 5 DAKİKADA HAZIR OLAN KURABİYE

Malzemeler;

1- 250 g oda sıcaklığında margarin

2- 1 yumurta sarısı

3- 1 pk kabartma tozu

4- Yaklaşık 4 su bardağı kadar un

Üzeri için;

1- 1 çb fındık kırığı

2- 1 yk toz şeker

3-Yumurta akı

Yapılışı;

1- Bir kabın içerisine tereyağ, pudra şekeri ve yumurta sarısı alınarak yoğrulur.

2- Kabartma tozu ve un ilave edilerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edilir.

3- Farklı bir içerisine fındık kırığı ve şeker ilave edilerek karıştırılır.

4- Elde edilen hamurdan küçük parçalar koparılır, yuvarlanır.

5- Yuvarlak haline getirilen minik hamurlar ilk olarak yumurta akına ardından fındık ve şeker karışımını bulandırılır.

6- Fırın 180 derece getirilir.

7- Fırın tepsisine pişirme kağıdı serilir ve hamurlar üzerine dizilir.

8- Tepsi fırına yerleştirilir ve 25 dakika kadar pişirilir.

9- Pişen kurabiyeler servise hazırdır.

10- Afiyet olsun.