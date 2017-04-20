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Kurabiye Atölyesi
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Kurabiye Atölyesi

DoryanArt workshop etkinliklerimizde keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretiyor hem eğleniyoruz Vanilya kokusu eşliğinde pişireceğimiz kurabiyeleri en güzel renkler ve değişik şekiller ile serbest çalışma yaparak süsleyeceğiz.

Kurabiye Atölyesi

DoryanArt workshop etkinliklerimizde keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretiyor hem eğleniyoruz 

Vanilya kokusu eşliğinde pişireceğimiz kurabiyeleri en güzel renkler ve değişik şekiller ile serbest çalışma yaparak süsleyeceğiz. Yaptığımız kurabiyelerin bir kısmını paketleyerek sevdiklerinize hediye olarak götürebileceksiniz, bir kısmını ise evinize götürerek yemeye kıyamayacaksınız.Sizde kurabiye seviyorsanız Alsancakta bulunan DoryanArt atölyemize sizleride bekleriz.Tüm malzemeler bizden, gelmesi sizden…

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Doryan Art Atölye

Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9

Başlangıç Saati : 21.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Kurabiye Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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