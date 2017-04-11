DoryanArt workshop etkinliklerimizde keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretiyor hem eğleniyoruz



Vanilya kokusu eşliğinde pişireceğimiz kurabiyeleri en güzel renkler ve değişik şekiller ile serbest çalışma yaparak süsleyeceğiz. Yaptığımız kurabiyelerin bir kısmını paketleyerek sevdiklerinize hediye olarak götürebileceksiniz, bir kısmını ise evinize götürerek yemeye kıyamayacaksınız.Sizde kurabiye seviyorsanız Alsancakta bulunan DoryanArt atölyemize sizleride bekleriz.Tüm malzemeler bizden, gelmesi sizden…



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 12.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Kurabiye Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır