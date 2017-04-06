Kurabiye Atölyesi
DoryanArt workshop etkinliklerimizde keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretiyor hem eğleniyoruz Vanilya kokusu eşliğinde pişireceğimiz kurabiyeleri en güzel renkler ve değişik şekiller ile serbest çalışma yaparak süsleyeceğiz.
DoryanArt workshop etkinliklerimizde keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretiyor hem eğleniyoruz
Vanilya kokusu eşliğinde pişireceğimiz kurabiyeleri en güzel renkler ve değişik şekiller ile serbest çalışma yaparak süsleyeceğiz. Yaptığımız kurabiyelerin bir kısmını paketleyerek sevdiklerinize hediye olarak götürebileceksiniz, bir kısmını ise evinize götürerek yemeye kıyamayacaksınız.Sizde kurabiye seviyorsanız Alsancakta bulunan DoryanArt atölyemize sizleride bekleriz.Tüm malzemeler bizden, gelmesi sizden…
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Doryan Art Atölye
Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9
Başlangıç Saati : 07.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 07.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Kurabiye Atölyesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır