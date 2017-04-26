Kura Tcmb Dopingi

TCMB Nisan ayı toplantısında geç likidite penceresini 50 baz puan yükselterek sıkı duruşunun korunduğuna yönelik önemli mesajlar verdi.



TCMB'nin Nisan ayı toplantısında alınan kararı Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Tufan değerlendirdi. Tufan alınan kararla ilgili, "TCMB, bugünkü toplantısında geç likidite penceresini % 11.75 seviyesinden % 12.25 seviyesine yükseltti. Toplantı metninde bir önceki metne göre değişiklik yapılmazken, kurulun enflasyon oranında yaşanan yükselişe dikkat çektiğini görüyoruz. Enflasyonun hızla yükselmesi sonrası TCMB sıkı para politikasını bir adım daha ileriye taşımışa benziyor." İfadelerini kullandı. Tufan ayrıca; Merkez Bankasın bu hamlesi sonrası, TL son 1 haftada dolar karşısında yaşadığı değer kazanımına devam ederek kazancını bu periyotta yaklaşık %3 seviyesinin üzerine taşıdı." Değerlendirmesinde bulundu.



"TCMB Geç Likidite Penceresini Yükseltti"



Merkez Bankasının alışılmış uygulamaların dışında, enflasyondaki yükselişin hızlanmasından bu yana Geç Likidite penceresini ana fonlama enstrümanı olarak kullanmaya başladığını ifade eden Murat Tufan; "Ayrıca yurt dışı ve yurt dışı gelişmeler sonrasında TL 'nin volatilitesi yani oynaklığı yükselmiş ve bunun önüne geçmek isteyen TCMB, GLP' yi Eylül ayından bugüne 200 baz puan yükselterek %11,75 seviyesine getirdi. Uzun süredir piyasaların odak noktasında olan anayasa değişikliği referandumu sonrası politik belirsizlik süreci kısa vadede geride kalmış ve TL hafta başından bugüne dolar karşısında değer kazandı. TCMB, bugünkü toplantısında geç likidite penceresini % 11.75 seviyesinden % 12.25 seviyesine yükseltti. Toplantı metninde bir önceki metne göre değişiklik yapılmazken, kurulun enflasyon oranında yaşanan yükselişe dikkat çektiğini görüyoruz. Enflasyonun hızla yükselmesi sonrası TCMB sıkı para politikasını bir adım daha ileriye taşımışa benziyor.



Karar öncesi yurt içi ve yurt dışı raporlarda Merkez Bankasının bu ay kararında bekle gör politikasının devam edeceği görüşü ağırlık kazanmıştı. Beklentilerin aksine alınan karar referandum sonrası kurda oluşan pozitif havayı destekledi." Diyerek sözlerine devam etti.



"Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Yükselebilir"



Geç Likidite Penceresinin yükseltilmesi sonrası Dolar TL paritesi ile bilgi veren Murat Tufan; "Yıl başında yaklaşık %8,30 seviyelerinde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti bu süre zarfında %11,50 seviyesine yükselmişti. Alınan karar sonrası ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bir miktar daha yükselmesini bekleyebiliriz. Geç Likidite Penceresinin yükseltilmesi sonrası Dolar TL paritesi ise geri çekilmelerini hızlandırdı. TL'nin değer kazanması sonrası dolar kuru önemli destek olan 3.5550 seviyesini test edebilir. Bu seviyenin daha öncesinde test edilmesine rağmen aşağı yönlü geçilemediğine şahit olmuştuk. Kritik bu destek seviyesinin kırılması halinde geri çekilmeler hız kazanarak 3.5250 - 3.500 bölgesine doğru sürebilir. Direnç olarak ise 3.6150 seviyesi izlenebilir." İfadelerini kullandı. - İSTANBUL