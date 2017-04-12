Kur riskine karşı YBA ürünleri gözde

Mevduat yapmayı tercih edip aynı zamanda da kurlardaki iniş çıkışlardan yararlanmak isteyen yatırımcılara yönelik çıkarılan yeni YBA ihracı, 13 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek.

Türkiye'nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co'nun, mevduat yapmayı tercih edip aynı zamanda da kurlardaki iniş çıkışlardan yararlanmak isteyen yatırımcılara yönelik tasarladığı yapılandırılmış borçlanma araçları (YBA) büyük ilgi görüyor. Yeni YBA, ÜNLÜ Menkul tarafından 13 Nisan 2017 Perşembe günü piyasaya sunulacak.

DCD (dövize çevrilebilir mevduat) muadili bu ürünün piyasalardaki dalgalanmaların yüksek olduğu dönemlerde bireysel yatırımcılar tarafından büyük talep gördüğünü belirten ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Murat Gülkan, "Bu ürünü piyasadaki mevcut TL mevduat faiz oranının üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen ve kurun düşmesi durumunda döviz almayı düşünen yatırımcılar için geliştirdik. Bireysel yatırımcıların yanısıra özellikle son haftalarda kurumsal yatırımcılardan da yoğun bir talep sözkonusu. Referandum sonrası belirsizlikler ortadan kalkacağı için şimdiden bu tip ürünlere yatırım yapmak için uygun bir zaman" diye konuştu.

Nitelikli yatırımcılara yönelik olan bu ürünlere yatırım yapabilmek için mevduat alt limitinin 100 bin TL olduğunu dile getiren Murat Gülkan, şöyle devam etti: "Bono statüsünde olan yapılandırılmış borçlanma araçları, yatırımcının Türk Lirası anaparasını, belirli bir vadede belirlenen bir kurdan (uygulama kuru) dolara çevirme hakkını karşı tarafa satarak, karşılığında ilave getiri elde ettiği bir işlem olma özelliği taşıyor. 'Keşke kur düşükken alsaydım; tekrar düşerse alırım' diyen yatırımcılarımıza bu ürünümüzü öneriyoruz. Dolar/TL kurunun, vade tarihinde uygulama kurunun üstünde olacağını düşünen bir TL yatırımcısı, bu YBA'yı alarak ilave gelir elde edebilir. Böylece yatırımcı hem kur riskinden hem anaparasının erimesinden kendini korumuş olur."

Yıllık brüt 16.57 getiri imkanı

35 gün vadeli yeni YBA'nın getirisi iki senaryoya göre hesaplanıyor. ÜNLÜ Menkul'ün örnek getiri hesaplamasına göre; mevduat sahibi TL pozisyonundaysa ve TL mevduat faiz oranının üzerinde getiri elde etmeyi düşünüyorsa, spot kur 3,7250 olarak alınıyor. Kur, vade sonunda uygulama kuru olan 3,60'ın altına inmez ve bu rakamın üzerinde kalırsa, yatırımcı yıllık brüt % 16,57 kazanacak. Mevduat karşılığı getirisi % 17,54 olacak ve anaparası ise TL olarak ödenecek. Kur, vade sonunda 3,60'ın altında bir kapanış yaparsa yatırımcı yıllık brüt yüzde 16,57 kazanıp orijinal yatırım tutarı 3,60 kurundan dolara, daha sonra da spot kurdan TL'ye çevrilmiş gibi ödenecek.*