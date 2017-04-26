Kur'an Okumaya Başlayan Minikler İçin Tören

Turhal ilçesindeki Süleymaniye Kur'an Kursu'nda, 4-6 yaş grubu öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumaya başlamaları dolayısıyla tören düzenlendi.



Süleymaniye Camisi avlusunda düzenlenen törende Kur'an kursu öğrencilerince mehter gösterisi yapıldı, ilahiler, şiirler ve dualar okundu.



Turhal Müftüsü Mehmet Akpınar, burada yaptığı konuşmada, kurstaki 39 öğrencinin Kur'an okumayı öğrendiğini söyledi.



Küçük çocuklar için Kur'an kursu açmakla değerler eğitimini amaçladıklarını belirten Akpınar, "Bunun yanında çocuklar yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumayı da öğreniyor. Esas olan çocuklarımızın camiyle, cemaatle, minareyle, Kur'an ile büyümelerini sağlamaktır. Onun için bütün kurslarımız camilerin müştemilatı içerisindedir." dedi.



Törende Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Programa Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, İlçe Özel İdare Müdürü Nazif Yılmaz ile veliler ve vatandaşlar katıldı.