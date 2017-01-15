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Kur'an Kursunda Çocuğa Terlikle Dayak Iddiası - Zanlı Adliyede

Kur'an Kursunda Çocuğa Terlikle Dayak Iddiası - Zanlı Adliyede

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde, küçük çocuğu terlikle dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yatılı Kur'an kursu görevlisi adliyeye sevk edildi.

Kur'an Kursunda Çocuğa Terlikle Dayak Iddiası - Zanlı Adliyede

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde, küçük çocuğu terlikle dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yatılı Kur'an kursu görevlisi adliyeye sevk edildi.

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