Kur'an Kursu Öğreticilerine ve Öğrencilerine "Afet Eğitimi" Semineri

Erzincan İl Müftülüğü tarafından Kur'an kursu öğreticilerine ve öğrencilerine yönelik "Yangında İlk Müdahale ve Yapılması Gerekenler" konulu eğitim ve semineri verildi.



İl Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen programda İl Afet ve Acil Durum (AFAD) uzmanlarınca, Kur'an Kursu öğrencilerine "Yangında İlk Müdahale ve Yapılması Gerekenler" konulu seminer verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin bireysel dini ve toplumsal gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla her ay "bir konu bir konuk" adı altında seminerler yapılıyor. Ocak ayının ilk seminer konusu ise 'Yangında ilk müdahale ve yapılması gerekenler oldu.



Seminerin açılış konuşmasını yapan Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır; "Zaman zaman her ay yapmış olduğumuz hem bireysel gelişimlerimizi, hem toplumsal, sosyal gelişimlerimizi artıracak, bu hususta bizi harekete geçirecek toplantılar, konferanslar ve programlar yapıyoruz. Bu yapacağımız programda İl Acil Durum Müdürlüğümüz uzmanlarınca burada çok önemli bir konuyu beraber işleyeceğiz. Her türlü tedbiri almak durumundayız. İnsan araba kullanır kaza yapmam der ama bir saniyelik bir hata, insan hayatına mal olabilir. Evimizde hiçbir kaza olmaz ama her nimetin bir külfeti var. Elektrik nimeti çok büyüktür ama aynı zamanda da çok tehlikelidir. Yanlış bir hata büyük felaketlere yol açar. Bir doğal gaz düşünün Allah'ın büyük bir nimetidir ama aynı zamanda da çok büyük bir tehlike sebebi olabilir. Bu hususta bilinçlenmek dünyevi hayatımızda, en güzel şekilde tedbirli bir şekilde yaşamak ta Allah'ın emridir. Tedbirsizlik yüzünden evinin etrafında içinde birileri zarar görürse ölürse dinimizce de onun cezası vardır. Aynı zamanda da zaten kanunun de devletimizin almış olduğu tedbirlerde var. Hem bunları hem de dini yönünü bilmemiz bizim vazifemizdir.



Kur'an kurslarında özellikle de sizin bulunmanız sebebiyle yatılı Kur'an kurslarımızda da bunun tedbirini almak zorundayız. En güzelini yapmak zorundayız. Diyanet İşleri Başkanlığımız bize çok güzel imkanlar sundu. Cenab-ı Hak devletimize zeval vermesin. Şimdi Kur'an'ı ve dini öğrenmeme bahanesi rahmetli oldu artık bahane yok. Hangi yaşta olursak olalım dini en güzel şekilde öğrenmek zorundayız. Din hayatın dışında bir şey değil ki, hayatın içindedir.



Sosyal hayatımızda, kul hakkını ilgilendiren hususlarda daha hassas olmak gerekir, bu da Allah'ın emridir. Dünyayı en güzel yaşamak lazım. Bu yüzden bu tedbirler son derece mühim. Bunları bilmemiz geliştirmemiz lazım. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler de lütuf makamındadır, bunları bizim bilmemiz lazım. Diyanet İşleri Başkanlığımız şimdi 4-6 yaş Kur'an kursları, hafızlık sonrası eğitim, her yaşa her işte olana her kişiye göre Kur'an öğretimi ve dini ilimleri verecek, öğrenecek imkanlar sunuyor. Bugünlerde biz daha fazla şuurlu olmak zorundayız. Dinimizi kaynağından esas bir şekilde hurafelerden arındırılmış bir şekilde öğrenmemiz lazım. Toplum sizden çok ciddi hizmetler bekliyor. Eğer bir toplumu düzeltmek istiyorsanız, anne yetiştiriniz. Anneler kızlarınız çok iyi yetişmeli... Neslimiz çok şuurlu, çok bilinçli olmalı ki, yanlış dini itikatlar, inançlar içinde olunmasın ve dünyada çok güzel yaşansın hem dünyevi hem uhrevi olarak zirveye çıkılmış olsun." dedi.



Programda söz alan katılımcılarından Kur'an Kursu Öğreticisi İlknur Karabulut ise, bu tarz programların faydalı olduğunu belirterek; "Bu tarz seminerler faydalı oluyor çünkü Erzincan deprem kuşağında, zaten depremi yaşayan insanlarız. Bu yüzden bu tarz eğitimler almamız herkesin faydasına olacaktır. Belli aralıklarla bu tür eğitimler bizim hafızamızı tazeleyecektir. Devamını diliyoruz." dedi. - ERZİNCAN