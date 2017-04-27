Kur'an Kursu Öğrencileri Yararına Kermes Açıldı

Çubuk ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yardım amacıyla kermes açıldı.



Gökçedere Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nce Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Atatürk Parkı'nda düzenlenen kermeste, gönüllü kadınlarca yapılan yiyecekler ve el işi ürünler satışa sunuldu.



Gökçedere Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı Sadullah Aksoy, yaptığı açıklamada, tamamen gönüllülük esasıyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, kermesten elde edilen gelirle öğrencilere burs verildiğini söyledi.



Çubuklu kadınlar arasında toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığını vurgulayan Aksoy, "Kadınlarımız el emeği, göz nuru ürünleri hazırlayarak kermeste satışa sunuyor. Elde ettiğimiz gelirle kursumuzda hafızlık eğitimi gören 50 öğrencimizin giderleri karşılanmaktadır." dedi.



Aksoy, kendilerine her türlü desteği veren Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'a da teşekkür etti.



Kermes, 30 Nisan'a kadar açık kalacak.