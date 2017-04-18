Sivas'ta, imam hatip ortaokullarında eğitim gören erkek öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma ile hafızlık yarışması düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Huzur İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, öğrencilerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, yarışmaya 3 kategoride 16 okuldan öğrencilerin katıldığını söyledi.



Huzur İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kasım Kılıç ise gençlerin Kur'an-ı sadece okumalarını değil, onun bir hayat kitabı olduğunu idrak etmelerini istediklerini vurguladı.



Yarışmada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulundan Hakan Salih Şahin, ezanı güzel okumada Şemsi Sivas-i İmam Hatip Ortaokulundan Taha Arsu, hafızlık da ise Şemsi Sivas-i İmam Hatip Ortaokulundan Enes Gürlevik birinci oldu.



Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.