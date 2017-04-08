Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 8. Bölge Finali
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" 8. bölge finali, Uşak'ta gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" 8. bölge finali, Uşak'ta gerçekleştirildi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Kütahya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir ve Uşak olmak üzere toplam 10 ilden 12 İmam-Hatip Lisesi öğrencisi katıldı.
Jüri Başkanı ve Uşak İl Müftüsü Eyüp Baldemir, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada hepiniz gönlümüzün birincisisiniz. Hepinize başarılar dilerim." dedi.
Daha sonra öğrenciler, sırayla Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiir ve ilahiler seslendirildi.
Yarışma sonunda Eskişehir Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Koçyiğit birinci, Manisa Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Çifçi ikinci, Aydın Efeler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Talha Enes Kılıç üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere Uşak Valisi Ahmet Okur, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar tarafından ödülleri verildi.
Öğrencilere ödüllerini verdikten sonra kısa konuşma yapan Vali Okur, Kur'an- ı Kerim dinlemek ve manevi sofradan istifade etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Mesleki donanımlara sahip nesiller yetiştirmenin temel hedef olması gerektiğini belirten Okur, "Bir yarışma düzenleniyorsa elbet bir sıralama olacak. İllerinde yarışmış ve birinci olarak bölge yarışmasına katılmaya hak kazanmış 12 öğrencimizi de tebrik ediyorum" dedi.