Küpeli Göleti İçin Kamulaştırma Yapılacak

Ulaş Küpeli Göleti Sulaması işinin kamulaştırma işlemlerine başlanacağı bildirildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatıyla Sivas-Ulaş Küpeli Göleti Sulaması işinin kamulaştırma işlemlerine başlanacak.



Küpeli Göleti Sulaması işinin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Eroğlu tarafından imzalandı.



Ulaş Küpeli Göleti Sulaması ile 640 dekar araziye su temin edilmesi hedefleniyor.