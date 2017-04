Kupayı Türkiye'ye Getirmek İstiyoruz"

ŞENHAN BOLELLİ - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de İspanya'nın Iberostar Tenerife takımı ile şampiyonluk maçına çıkacak Banvit'in iki Türk basketbolcusu Furkan Korkmaz ile Tolga Geçim, "Kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz." dedi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Furkan ve Tolga, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselerek sezon başında koydukları hedefi gerçekleştirdiklerini, şimdi ise bunu taçlandırmak istediklerini ifade etti.



Final maçının kolay olmayacağını belirten milli basketbolcu Furkan, "Biz savaşmaya hazırız. Finali ev sahibine karşı oynayacak olmamız bizim için ayrı bir heyecan. Dolu bir salon ve çok iyi bir atmosfer olacaktır. Zor bir maç olacak ama ilk defa düzenlenen bu turnuvada final oynamak bizim için ayrı bir gurur. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil eder ve o kupayı kaldırırız." değerlendirmesinde bulundu.



Furkan ayrıca, Banvit'in zorlu deplasmanlarda kazanma özelliğine sahip bir takım olduğunu vurguladı.



20 yaşındaki Tolga Geçim ise final maçına ilişkin, "Bu turnuvada ilk maçtan beri hedefimiz final oynayıp şampiyon olmaktı. Finale kaldığımız için mutluyuz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kupayı almak istiyoruz. Tenerife'nin seyirci faktörü bizim için dezavantaj olmayacaktır. Takımda herkesin bir pozisyonu var. Herkes ne yapacağını biliyor." açıklamasını yaptı.



Bu arada Banvit'in genç oyuncuları, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin kendilerini göstermek için önemli bir fırsat olduğunu, ancak bu durumdan olumsuz etkilenmemek için sadece takımın başarısına odaklandıklarını kaydetti.



Şampiyon olmaları halinde sakalını keseceğini söyleyen kaptan Gasper Vidmar dışında takımdaki diğer basketbolcuların şu ana kadar bir söz vermediğini anlatan Furkan, "Kupayı aldıktan sonra işler değişir." diye konuştu.