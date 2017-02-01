Kupayı Çok Önemsiyoruz"

Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedeflediklerini belirtti.



Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Uğur, başkent ekibinin yaklaşık 40 yıl başkanlığını yapan İlhan Cavcav'ın vefatının kendilerini çok üzdüğünü aktardı.



Zor bir fikstürden çıktıklarına işaret eden kırmızı-siyahlı futbolcu, "Fikstüre baktığımızda bizi tek zorlayacak şeyin bu maç temposu olacağını düşünüyorduk. Maalesef bu dönem içinde bildiğiniz gibi başkanımızı da kaybettik. Babamız gibi sevdiğimiz, bizi Türk futboluna kazandıran bir ismi kaybetmenin üzüntüsünü anlatamam." ifadelerini kullandı.



Uğur, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4 Şubat Cumartesi günü Kayserispor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Osmanlıspor maçında ben sahada olamadım ama oradaki duygusal atmosfer çok farklıydı. Kazanmak isterdik ama olmadı. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var. Türkiye Kupası'nı en başından beri çok önemsiyoruz. Kupanın hedefli takımlarından biriyiz. Grup aşamasındaki ciddiyetimizle de kupayı ne kadar istediğimizi gösterdik. Kayserispor maçını kazanmak ve adım adım hedefe ilerlemek istiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Uyum sorununu kısa sürede atlatıp hem ligde hem de kupada istediklerimizi almaya başlayacağız."