Kupada Ilk Yarı Finalist Belli Oldu!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek, yarı finale çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek, yarı finale çıktı.
İstanbul ekibinin yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe ya da Kayserispor olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Adebayor'un pasında topala buluşan Visca'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Lukac'tan seken topu Akhisar Belediyespor savunması kornere gönderdi.
21. dakikada Onur'un ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından dışarıya çıktı.
23. dakikada Cengiz'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Adabeyor'un ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1 53. dakikada Soner'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda kaleye giden topu son anda kaleci Ufuk, direğin üstünden kornere tokatladı.
54.dakikada Medipol Başakşehir'in kontratağında topu önüne alarak ceza sahası içerisine giren Visca'nın kaleci Lukac'ı da geçtikten sonra şut atacağı sırada son anda araya giren Akhisar Belediyespor savunmasında Orhan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
69. dakikada Medipol Başakşehir'in kontratağında kaleci ile karşı karşıya kalen Adebayor'a penaltı noktası yakınlarında arkadan ayak koyan Caner, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
89. dakikada Vaz Te'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı. 90+4. dakikada sağ kanattan Visca'nın yerden pasında ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topla buluşan Mehmet'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
KÜNYE
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Osman Gökhan Bilir xx
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Orhan xx, Tolga x (Lopes dk. 57 xx), Caner x, Samardzic x (Soner dk. 46 xx), Alper xx, Kofi Adu x (Vaz Te dk. 46 xx), Sissoko xx, Onur xx, Muğdat xx, Larsson x
Yedekler: Fatih, Mustafa, Olcan, Bokila
Teknik Direktör: Okan Buruk
Medipol Başakşehir: Ufuk xx, Attamah xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Alparslan xx, Cengiz xx, Visca xx, Emre xx (Hakan dk. 86 xx), Mahmut xx, Mustafa xx (Mossoro dk. 67 xx), Adebayor xxx (Mehmet dk. 72 xxx)
Yedekler: Faruk, Eren, Napoleoni, Uğur
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Adebayor (dk. 23), Mehmet (dk. 90+4) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Mustafa (Medipol Başakşehir), Alper (Akhisar Belediyespor)
(Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel / İHA)