Kupada Heyecan Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları yarın oynanacak Tuzlaspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı 4 Şubat Cumartesi ve 5 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Turun ilk maçında Tuzlaspor, Sivasspor'u ağırlayacak. Kupada son 16 turu iki önemli müsabakaya sahne olacak. Cumartesi günü oynanacak mücadelede Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. 5 Şubat Pazar günü ise kupada derbi heyecanı yaşanacak. Ligin lideri Beşiktaş, erken final niteliğindeki maçta Vodafone Arena'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacak.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak karşılaşmalar şöyle:



4 Şubat Cumartesi



14.00 Tuzlaspor - Sivasspor



16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor



18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor



20.30 M.Başakşehir - Galatasaray



5 Şubat Pazar



12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor



15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor



16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor



20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe



(İHA) - İSTANBUL