Kupada Dev Kapışma!
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe için kötü geçen sezonda, son haftalarda işler biraz da olsa rayına girdi. Karabük ve Akhisar galibiyetlerinin ardından derbide Galatasaray'ı da deplasmanda yenen Sarı- Lacivertliler, iyi bir hava yakaladı. Başakşehir'in peş peşe kayıplarıyla Advocaat'ın öğrencileri Şampiyonlar Ligi için yeniden iddialı konuma geldi. Devler Ligi bileti için yarışan iki ekip, Türkiye Kupası'nda da final bileti almak için kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'na kazanmak, Fenerbahçe için olmazsa olmaz. Kupaya büyük önem veren Sarı-Lacivertliler, bu akşam deplasmanda oynayacağı ilk maçta iyi bir skor alıp, rövanşa rahat çıkmak istiyor.
Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'de Fernandao dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Başakşehir'de ise PFDK'dan ceza alan Volkan BAbacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ın yanı sıra Egemen ve Bekir'in de sakatlığı bulunuyor.
Saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, ve Serkat Tokat yapacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE
STAT: Fatih Terim
SAAT: 20: 45
HAKEM: Mete Kalkavan
MUHTEMEL 11'LER:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Faruk, Caicara, Attamah, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Lens, Alper, Aatif, Sow