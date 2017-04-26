Kupada Dev Kapışma!

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan derbide Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşısında da avantajlı skor alarak final için önemli bir adım atmak istiyor.



Çeyrek finalde Kayserispor'u iki maçta da 3-0 yenerek rahat geçen Fenerbahçe, son haftalarda ligdeki iyi performansını kupaya da yansıtmayı hedefliyor.



Süper Lig'de bu sezon iki takım arasında oynanan maçları ev sahibi takımlar 1-0 kazanmıştı.



Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Gregory van der Wiel dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Başakşehir'de ise tedbirli olarak disiplin kurulan sevkedilen Volkan Babacan, Ufuk, Emre Belözoğlu ve Yalçın forma giyemeyecekler.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maç ATV'den ekranlara gelecek.