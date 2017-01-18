Kupada Derbi İhtimali!

Ziraat Türkiye Kupasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği ile Fenerbahçe bir üst tura yükselmeyibaşardı.

Ankara temsilcisi puanını 13'e yükselterek grubunu lider tamamlamayı garantiledi.

Sarı Lacivertliler ise 8 puanla adını bir üst tura yazdırdı.

Türkiye Kupasındaki statü gereğince bir grubun lideri diğer grubun ikincisi ile karşılaşıyor.

Bu durumda (C) grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin D grubunda lider durumda bulunan Beşiktaş ile eşleşme ihtimali doğdu.

Siyah Beyazlılar 4. maçlar sonunda 10 puanla grubunda lider durumda bulunuyor.

Beşiktaş, sahasında konuk edeceği Darıca Gençlerbirliği'ni yenmesi durumunda 2. turda Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Kaynak: Sporvadisi.com