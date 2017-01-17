Kupa Voley Kadınlar Finali'nde Vakıfbank'ı 3 - 0 Yenen Fenerbahçe Şampiyon Oldu

İSTANBUL / DHA.

Kupa Voley Kadınlar Finali'nde Vakıfbank'ı 3 - 0 Yenen Fenerbahçe Şampiyon Oldu

İSTANBUL / DHA

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