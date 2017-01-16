Kupa Voley'de İlk Finalist Vakıfbank

VakıfBank: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0



Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden VakıfBank, ilk finalist oldu.



VakıfBank'ın finaldeki rakibi, saat 19.00'da yapılacak Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe maçının galibi olacak.



Salon: TVF Başkent



Hakemler: Nurper Özbar, Burhan İlhan



VakıfBank: Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Slöetjes, Gözde Kırdar (Hatice Gizem Örge, Hill, Cansu Özbay, Melis Duru)



Bursa Büyükşehir Belediyespor: da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horvath, Prokopic (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Bashnakova, Nuran İnce, İkbal Albayrak)



Setler: 25-17, 25-19, 25-16



Süre: 81 dakika (27, 26, 28)



ANKARA / DHA (fotoğraflı)