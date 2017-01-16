TÜMÜ
Haberler Search
Kupa'da Bursaspor'un Konuğu Akhisar Belediyespor

Kupa'da Bursaspor'un Konuğu Akhisar Belediyespor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda Bursaspor, yarın sahasında saat 17.45'de Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kupa'da Bursaspor'un Konuğu Akhisar Belediyespor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda Bursaspor, yarın sahasında saat 17.45'de Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kupada grubunda ilk iki içerisinde yer almak isteyen yeşil beyazlılar, gruptaki beşinci sınavını kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Yeşil beyazlılar, Manisa deplasmanında oynanan ilk maçta Akhisar Belediyespor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor maçında tribüne gönderilmesi nedeniyle yarın takımının başında olamayacak. Fuat Burak bu maçta görev yapacak.

Bursaspor'un yeni transferlerinden Wisla Krakow'dan alına sağ bek Boban Joviç ile Ankaragücü'nden kadroya dahil edilen sol bek Onur Atasayar, Hamzaoğlu'nun şans vermesi halinde forma giyebilecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ziraat Türkiye Kupası, Akhisar Belediyespor, Türkiye Cumhuriyeti, Akhisarbelediyespor, Bordo Mavili Takım, Hamza Hamzaoğlu, Türkiye Kupası, Ziraat Kupası, Wisla Krakow, Trabzonspor
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads