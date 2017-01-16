Kupa'da Bursaspor'un Konuğu Akhisar Belediyespor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda Bursaspor, yarın sahasında saat 17.45'de Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.



Kupada grubunda ilk iki içerisinde yer almak isteyen yeşil beyazlılar, gruptaki beşinci sınavını kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Yeşil beyazlılar, Manisa deplasmanında oynanan ilk maçta Akhisar Belediyespor ile 3-3 berabere kalmıştı.



Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor maçında tribüne gönderilmesi nedeniyle yarın takımının başında olamayacak. Fuat Burak bu maçta görev yapacak.



Bursaspor'un yeni transferlerinden Wisla Krakow'dan alına sağ bek Boban Joviç ile Ankaragücü'nden kadroya dahil edilen sol bek Onur Atasayar, Hamzaoğlu'nun şans vermesi halinde forma giyebilecek.