Kunduracılar İndirime Gitti

Isparta Belediyesi'nin katkılarıyla, Kunduracılar Sitesi'nde, Bahar İndirim Günleri başladı. İndirim günlerinin açılış programına Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural, oda başkanları ve esnaf katıldı.



Isparta'nın yıllar önce kunduracılık sektöründe lider olduğunu ancak markalaşma ve birliktelik yapılamadığı için bu unvanı koruyamadıklarını dile getiren Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural, "Bu bir başlangıç. Diğer esnaf gruplarına yönelikte bu tür etkinlik yapılacak. Çünkü Isparta esnafı kalkındığı zaman Isparta'mız kalkınacaktır" dedi. Kunduracılar Sitesi'nin Türkiye'nin ilk avm'si olduğunu dile getiren ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kunduracılar Sitesinde yapılan indirim günlerinin bir başlangıç olduğunu bunun diğer sektörlere de yayılacağına inandığını kaydetti.



Yerel esnafın zamanla unutulduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın,""Bizim çok önemli hasretlerimiz ve güzelliklerimiz var. Çağın getirdiği olaylardan dolayı bu hasretleri unutuyoruz. Bazen marka, bazen AVM diyoruz. O güzel hasretlerimizi kaybetmeye başladık. Türk milletinin çok güzle arastaları, çarşı sokakları vardır. Buralarda esnaflığın zirvesi vardır. Ayakkabı çarşısı vardır. Biz bunları biraz unuttuk. Kendi öz ve öz esnafımızı, o güzel sohbeti olan esnafımızı Isparta'da unuttuk. Buraya gelmemiz lazım. O güzellikleri görmeliyiz. O olayları hatırlamamız ve o güzel hasretleri yaşamamız lazım. Bu bizim benliğimiz, özlüğümüz, kimliğimiz. Çağın getirdikleri bu yaşantıyı unutturmaması lazım. O güzel insanların da para kazanması lazım. Para kazansın ki bu güzellikleri korusunlar. O korumakla o kültürümüze hizmet etmiş yani yaşatmış oluyorlar. İşte bunu yaşatalım istiyoruz.



Konuşmaların ardından açılış törenine geçildi. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrası katılımcılar, vatandaşla birlikte kunduracı esnafından alışveriş yaptı. - ISPARTA