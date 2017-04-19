Kundaklandığı İddia Edilen Evdeki 2 Çocuk Komşuları Tarafından Kurtarıldı

Kundaklandığı iddia edilen evdeki 2 çocuk komşuları tarafından kurtarıldı



BURSA - Bursa'da, kundaklandığı iddia edilen 4 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Evde mahsur kalan 2 çocuk, mahalle sakinleri tarafından yanmaktan kurtarıldı.

Yıldırım'a bağlı Güllük Mahallesi'nde saat 11: 00 civarında 4 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Kundaklama neticesinde çıktığı iddia edilen yangında 2 çocuk mahsur kaldı. Çocukların mahsur kaldığını öğrenen komşuları seferber oldu. Mahalle sakinleri çocukları son anda kurtardı. Çocukların babalarının vefat ettiği, annelerinin ise geçimlerini sağlamak için çalıştığı öğrenildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.