Kundakçı" Oyunu Tiyatroseverlerle Buluştu

Rus yazar Grigory Gorin'in imzasını taşıyan "Kundakçı" adlı tiyatro oyunu, "29. Yıl ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları" kapsamında tiyatroseverlerle buluştu.



Haluk Bilginer'in genel sanat yönetmenliğini yaptığı "Oyun Atölyesi" tarafından sahnelenen oyun, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda seyircinin beğenisine sunuldu.



Oyun öncesi AA muhabirine açıklama yapan ENKA Kültür Sanat Koordinatörü Murat Ovalı, 29 yıldır, sanatseverlere yılın 3 dönemine yayılan bir etkinlik takvimi sunduklarını söyledi.



Ovalı, her yıl tiyatro, açık hava ve müzik buluşmaları düzenlediklerini ifade ederek, seyircileri bu yıl 16 tiyatro oyunuyla ağırlayacaklarını dile getirdi.



Tiyatro buluşmalarıyla, sanatın sürekliliğine destek olmayı amaçladıklarını aktaran Ovalı, "Sezonun ses getiren, seyircinin seyretmekten keyif aldığı, 'Sizde de seyrederiz' diyebilecekleri oyunları getiriyoruz. Aynı zamanda genç tiyatrolara da destek oluyoruz." dedi.



Oyunda "Baş Yargıç Kleon" karakterini canlandıran Devrim Özder Akın da oyunun 1970'lerde yazıldığını ve milattan önce 300'lü yılları konu edindiğini aktardı.



Akın, hayatın içinden bir oyun sahnelediklerini belirterek, "Milattan önce İzmir Efes'te büyük bir yangın çıkıyor. Artemis tapınağı yanıyor. Büyük bir olay oluyor tabii. Artemis tapınağı o günlerin en büyük dini merkezlerinden biri. Bunun üzerine büyük bir karmaşa çıkıyor. Oyunumuz, bunu yakan kişinin üzerinden bir hukuk ve iktidar tartışması." diye konuştu.



40. kez sahnelendi



"Kundakçı"nın oyuncularından Tuna Kırlı ise oyunu yaklaşık 5 ay önce sahnelemeye başladıklarını ve 40. kez seyirci karşısına çıkacaklarını kaydetti.



Kırlı, seyircilerin oyunda çok eğleneceğine vurgu yaparak, şunları söyledi:



"(Oyun)Günümüz bütün devletlerinde mekanizmaların aynı şekilde işlediğinin bir kanıtı. Çünkü her yerde aynı güncellikle oynanıyor. Demek ki neredeyse 2300 yıldır değişen pek bir şey yok. Çünkü insan değişmiyor. Belki zamanla bunu nasıl değiştireceğimize ve daha güzel toplumlar yaratabileceğimize dair bir şeyler çıkabilir ortaya."



Haluk Bilginer'in çevirisiyle sahneye taşınan "Kundakçı"da ayrıca, Muharrem Özcan, Tuğba Çom Makar, Evren Erler, Gözde Kırgız, Timuçin Başgül, Kerem Arslanoğlu, Mithat Ozan Küren ve Serkan Ilgaz rol alıyor.



Yönetmenliğini Muharrem Özcan'ın üstlendiği, müzikli komedi türündeki 2 perdelik oyunda, dekor ve kostüm tasarımı ise Özlem Karabay'a ait.



Orijinal adı "Forget Herostratus" olan ve yaklaşık 140 dakika süren oyunun müziklerinde Çağrı Beklen ve Muharrem Özcan imzası bulunuyor.