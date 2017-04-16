Kundakçı/herostratos'u Unutun

Tiyatro Anadolu tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kundakçı/herostratos'u Unutun

Tiyatro Anadolu tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı

Başlangıç Saati : 17.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 17.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Kundakçı/Herostratos'u Unutun

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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