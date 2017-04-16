Kundakçı/herostratos'u Unutun
Devlet Konservatuvarı (Tiyatro Anadolu) tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Devlet Konservatuvarı (Tiyatro Anadolu) tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı
Başlangıç Saati : 17.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 17.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Kundakçı/Herostratos'u Unutun
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io