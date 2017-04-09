Devlet Konservatuvarı (Tiyatro Anadolu) tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı



Başlangıç Saati : 10.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Kundakçı/Herostratos'u Unutun



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır