Kundakçı

Tiyatro Anadolu tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kundakçı

Tiyatro Anadolu tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı

Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Kundakçı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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