Kundakçı
Tiyatro Anadolu tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Tiyatro Anadolu tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı
Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Kundakçı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io