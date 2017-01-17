Kumlucalı Pöh Adaylarından Büyük Başarı

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nden Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) sınavlarına katılan 15 gençten 13'ü spor mülakatlarını başarı ile tamamladı.



PÖH sınavları öncesi yapılan spor mülakatları tamamlandı. Spor mülakatlarına Kumluca'dan katılan 15 kişiden 13'ü mülakatları büyük bir başarıyla geçerek, sözlü mülakatlara katılma şansı yakaladı. Polis Özel Harekat sınavları öncesi Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sınavlarına hazırlanan gençler, elde ettikleri başarılardaki desteklerinden dolayı Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'yı ziyaret etti.



Ziyarette sınavlara katılan gençlerle sohbet eden Çetinkaya, belediye olarak imkanlar dahilinde özel harekatçı olmak isteyen gençlere sınavlar öncesi destek verdiklerini ve gençlerin spor mülakatında başarılı olmalarından dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.



Kumlucalı Polis Özel Harekatçılarda, spor seçmelerinde en başarılı grup olduklarını, bazı gruplarda 70 kişiden sadece bir kişinin barajı geçtiğini ifade ettiler. - ANTALYA