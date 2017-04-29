Kumlucalı Kadınlardan Domates Kasası Taşıma Yarışması

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamındaki "Kadınlar Günü" etkinliğinde, kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmaları düzenlendi.



Karatepe Stadyumu'ndaki etkinliğe Kumluca ve çevre ilçelerden 10 bin kadın katıldı. Düzenlenen yarışmalarda kadınlar, bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için mücadele etti.



Domates kasası taşıma yarışmasında taşıdıkları kasalarla düşen kadınlar yarışı tamamlayamadı. 3 dakika içerisinde 50 metre uzaklığa 13 kasada 160 kilo domates taşıyan Özay Karakaya, yarışmanın birincisi oldu. Kadınlar arası halat çekme yarışmasının finalinde de Köyre Tahini takımıyla Kumsal Fide takımı karşı karşıya geldi. Her iki takımın kıyasıya mücadelesi sonucu yarışı, Kumsal Fide takımı kazandı.



14 yarışmacının katıldığı domates yeme yarışmasında da 3 dakikada 1 kilo 392 gram domates yiyen Mefaret Önal birinci, 1 kilo 169 gram domates yiyen Gülay Girgin ikinci, 1 kilo 164 gram domates yiyen Emine Demirel üçüncülüğü elde etti.



Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara ilçe protokolünün eşleri tarafından altın ve çeşitli hediyeler verildi. Yarışmalar süresince etkinliğin sunuculuğunu yapan şovmen Ali Elgün de "Hatçe nine" tiplemesiyle kadınları eğlendirdi.



Yarışmaların ardından sahne alan sanatçılar Hale ve Ankaralı Ayşe, seslendirdikleri şarkılarla etkinliğe katılan kadınlara konser verdi.