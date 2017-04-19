Kumluca'ya Osb Kurulması Zora Girdi
Kumluca Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, İhtisas OSB'nin kurulma çalışmalarının sonlandırılması konusunu görüştü.
Kumluca Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, İhtisas OSB'nin kurulma çalışmalarının sonlandırılması konusunu görüştü.
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) müteşebbis heyet Başkan Vekili Mehmet Çetintürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Antalya Valiliği İdari ve Mali İşler Müdürü Servet Saraç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Murat Demir katıldı.
KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Günay, toplantıda yaptığı açıklamada, arazi problemi yaşayan Gıda İhtisas OSB'nin yapımına mevcut şartlarda devam etmenin vakit kaybından başka bir şey olmayacağını söyledi.
Günay, KUTSO olarak bundan sonraki süreçte hizmet bölgelerinde bulunan Kaş, Demre ve Finike ilçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri oluşturup, Batı Antalyalı üretici ve ihracatçıların OSB avantajlarından faydalanması için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.
Konuşmanın ardından, yönetim kurulundan ve bakanlıktan gelen yazı doğrultusunda iştirakçi kurumlardan kapanış için olumlu görüş istenmesine karar verildi.